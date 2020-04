TUTTO FERMO. Cassa in deroga impantanata: solo 600 pratiche su 28mila

Il sistema della concessione della cassa in deroga in Piemonte si è arenato. Impantanato. Stretto nelle pastoie di una burocrazia che, nonostante gli sforzi, non riesce a far fronte al carico dell’emergenza. E basta guardare i numeri, con 28mila domande ricevute dalla Regione e appena 600 pratiche inoltrate all’Inps per capire che l’attesa dei lavoratori che speravano di poter contare su questo ammortizzatore in tempi brevi sarà lunga. Per qualcuno troppo. Perché mentre la pandemia mostra qualche segno di cedimento, oltre agli ospedali cominciano a svuotarsi anche i frigoriferi. E se tutti, a parole, sembrano consapevoli della necessità di trovare un vaccino per un sistema economico e produttivo in ginocchio, nella pratica si finisce sempre lì, arenati nelle pastoie delle procedure e delle istruttorie. Con tante famiglie che sono già con l’acqua alla gola, come quella di Romina, unica dipendente di una onlus, che è a casa da marzo e l’altro giorno ha provato a chiedere notizie al centralino della Regione. Le ha risposto un’impiegata gentile in telelavoro, le ha spiegato che le richieste sono tante. Poi, di fronte all’insistenza di una madre che vive sola e conta sull’80% di 800 euro per pagare l’affitto e tutto il resto, si è lasciata andare ad un’ipotesi che a Romina ha lacerato il cuore.

