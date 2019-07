Castellamonte, auto si schianta contro un albero: grave il conducente

Attimi di paura e apprensione a Castellamonte per un serio incidente stradale sulla provinciale 58 nella tarda serata di ieri. Protagonista un 58enne alla guida di una Fiat Panda che era diretto verso il centro: l’uomo ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un albero.

GRAVE MA NON IN PERICOLO DI VITA

I passanti, alla vista dell’accaduto, hanno subito chiamato i soccorsi. Il conducente della vettura è in condizioni gravi anche se non sembra in pericolo di vita. Sul posto ambulanza ed elisoccorso del 118, insieme ai carabinieri, che indagano sulla dinamica dell’incidente.