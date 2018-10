Castellamonte, dalla Regione 550 mila euro per il Museo della Ceramica

Il via libera oggi in Commissione a Palazzo Lascaris

La Regione Piemonte finanzia con 550 mila euro il Museo della Ceramica di Castellamonte, aperto 25 anni fa. Il via libera oggi in Commissione a Palazzo Lascaris. “La decisione – commentano il presidente della commissione Cultura Daniele Valle e la parlamentare canavesana Francesca Bonomo – rappresenta un passo importante verso la valorizzazione di un’eccellenza non solo canavesana e piemontese, ma italiana”.

MUSEO SEMPRE PIU’ APPREZZATO DAI TURISTI

“Nel corso del mandato – rimarca Valle – la Regione ha sempre puntato sulla cultura, sostenendo le numerose eccellenze presenti sul territorio. Il Museo di Castellamonte è sempre più apprezzato, anche da turisti stranieri. Il finanziamento servirà proprio a dare un respiro sempre più internazionale a una realtà che ogni anno richiama artisti di altissimo livello”.

REGIONE ATTENTA A TEMI CULTURA E RICERCA

“La Regione – aggiunge Bonomo – in questi quattro anni si è mostrata molto attenta, senza mai lasciare in secondo piano temi fondamentali come cultura e ricerca. E’ la strada giusta se si vuole uscire definitivamente dalla crisi e pensare a una reale valorizzazione delle eccellenze di questa zona del Piemonte”.