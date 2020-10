Castellamonte: danneggiata la vetrina della pizzeria “7 Rosso”, luogo della sparatoria di mercoledì [LE FOTO]

Caos nel pomeriggio a Castellamonte (TO). Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ivrea ha sorpreso Nicolas Ficarra, 19 anni, mentre tentava di spaccare con un estintore la vetrina della pizzeria “7rosso”, luogo dove due fratelli erano stati gambizzati lo scorso mercoledì.

Il 19enne protagonista è fratello minore di Alex, autore del duplice tentato omicidio. Nella circostanza, per non farsi arrestare dai militari dell’Arma, ha ingaggiato una violenta colluttazione e resistenza fisica. Gli agenti lo hanno comunque bloccato e portato in caserma per arrestarlo. I carabinieri sospettano che il giovane sia anche responsabile del precedente danneggiamento del locale.