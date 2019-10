Castellamonte: finto sequestro per estorcere soldi alla madre, due denunce

Il figlio e un amico accusati di aver organizzato una messa in scena: chiesto riscatto di 32mila euro

I carabinieri lo hanno sorpreso in Calabria mentre portava a spasso il cane

Erano in rapporti difficili e quando ha ricevuto una telefonata del figlio che asseriva di essere stato rapito e di non sapere dove si trovasse, una donna residente a Castellamonte non aveva dato molta importanza, pensando anzi a uno scherzo di cattivo gusto. Quando però ha ricevuto una seconda telefonata da numero anonimo ad opera di un interlocutore con inflessione calabrese, ha creduto davvero che il giovane fosse stato rapito e ha sporto denuncia ai carabinieri.

Il riscatto chiesto per liberare il figlio era di 32mila euro e, a supporto, il presunto “sequestratore” ha inviato anche, tramite Whatsapp, delle foto ritraenti il figlio di spalle, legato e imbavagliato, con la minaccia di ucciderlo in caso di mancato pagamento. Le indagini da parte dei militari di Ivrea sono scattate subito, col supporto del Ros e della compagnia di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

Si è accertata ben presto, infatti, la presenza del ragazzo e del presunto sequestratore nel territorio reggino. Il giovane, di 23 anni, è stato anche visto passeggiare sotto l’abitazione, di proprietà di un amico, insieme al cane. All’interno della casa, poi, i carabinieri hanno trovato cellulari, schede telefoniche e carte di credito ora al vaglio della magistratura. Il presunto sequestratore 33enne, dopo il blitz, si è presentato presso i carabinieri di Gioiosa Jonica, dichiarandosi estraneo alla vicenda.

La coppia è stata denunciata per tentata estorsione in concorso e simulazione di reato, anche se le indagini al momento sono ancora in corso e tutto al vaglio dell’autorità giudiziaria eporediese.