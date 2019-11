Castellamonte, operatore socio sanitario tenta il suicidio: salvato dai carabinieri

Tempestivo e determinante l'intervento dei militari: l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Molinette, non è in pericolo di vita

Aveva già collegato i tubi di scappamento all’autovettura e fatto incetta di farmaci. Voleva farla finita la scorsa notte un operatore socio sanitario di Cuorgné, ma il pronto intervento dei carabinieri della compagnia di Ivrea, allertati da una segnalazione pervenuta al 112 di Milano da una ragazza contattata da un amico piemontese che le aveva confidato di voler compiere il gesto estremo, ha scongiurato il peggio.

Nella circostanza all’operatore della centrale eporediese è stato fornito il numero telefonico da cui era partita la richiesta di ausilio indirizzata all’amica e i carabinieri, dopo aver localizzato il telefono in località Castellamonte, hanno provato a mettersi immediatamente in contatto con l’uomo, anche per verificare la fondatezza della notizia. Dopo ripetuti tentativi, una persona ha risposto finalmente all’utenza telefonica, mostrando evidenti segni di confusione, non sapendo fornire indicazioni sul luogo dove si trovasse, confermando, di fatto, i concreti timori di un estremo gesto in atto.

Allertate prontamente le ricerche dell’uomo, che in uno dei pochi momenti di lucidità aveva riferito di trovarsi nei pressi di un’area prossima alla Coop, sono state fatte convergere in quell’area della cittadina di Castellamonte tutte le pattuglie dei carabinieri, riuscendo, in particolare quella della stazione carabinieri di Locana, a individuare in un’area industriale dismessa un’autovettura che presentava alcuni tubi in plastica già inseriti all’interno dei finestrini posteriori.

Al suo interno i militari hanno trovato un uomo accasciato, in stato di quasi incoscienza, rinvenendo inoltre ai suoi piedi tre scatole vuote di farmaci precedentemente ingeriti. L’uomo è stato immediatamente elitrasportato in “codice rosso” all’ospedale Molinette di Torino, dove si trova tuttora ricoverato, non più in pericolo di vita. La generosità e la prontezza dei carabinieri e un pizzico di buona sorte hanno evitato che si consumasse un’altra tragedia.