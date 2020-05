Castellamonte, rapina una banca e fugge con l’auto del padre: arrestato

E’ successo il 22 maggio a Castellamonte: armato di pistola ha rapinato una banca per poi fuggire sull’auto del padre. Si tratta di un uomo di 32 anni, residente a Chivasso, già noto alle forze dell’ordine e sospettato di aver messo a segno altri colpi.

L’uomo si è presentato all’interno della filiale di Intesa Sanpaolo di piazza Martiri della Libertà e dopo aver costretto un’impiegata ad accompagnarlo alla casse, ha minacciato i cassieri con la pistola affinché gli consegnassero il denaro dalle casse: circa 5000 euro.

Subito è scattato il piano anti-rapina e i carabinieri hanno disposto posti di controllo in tutta la città. La fuga è terminata in un’area boschiva nel comune di Ceresole Reale, in borgata Villa. Il bottino era nascosto nel bagagliaio dell’auto insieme a un manganello, un tirapugni e una pistola scenica Beretta, senza tappo rosso, usata per commettere la rapina.