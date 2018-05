Castellamonte, scuola materna sospende 6 bimbi non vaccinati

Non potranno frequentare la scuola materna fino a quando non avranno completato l’iter previsto per le vaccinazioni. Porte chiuse in un asilo di Castellamonte per sei bambini, appartenenti a tre nuclei familiari, che sono stati sospesi dalla direzione didattica.

“Abbiamo applicato le normative vigenti”, si legge in una nota della stessa direzione didattica. “Quando le famiglie regolarizzeranno la posizione dei bambini, questi potranno fare rientro in aula”.

I genitori, ovviamente, non l’hanno presa bene e contestano i motivi della sospensione. Secondo le mamme e i papà dei piccoli sospesi, la scuola e l‘Asl To4 che è competente sul territorio, non avrebbero seguito l’iter adeguato.