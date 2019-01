Il Castello Immobiliare – Appartamenti semplici o di lusso Ogni desiderio può essere realtà

È all’ombra di una delle residenze sabaude più suggestive, il Castello di Rivoli, che si trova, appunto, Il Castello Immobiliare. Un’agenzia “giovane”, nata appena un anno fa da un’idea di Alessandra e Virginia, ma che può vantare sulla professionalità e la passione delle sue titolari. Sempre pronte a farsi in quattro pur di accontentare i propri clienti e che, in questo inizio 2019, si sentono particolarmente motivate e positive.

«Il mercato si sta riprendendo – spiegano – ci troviamo in una fase in cui si vende e si compra bene, in particolare i piccoli appartamenti, stanno andando a ruba anche per quanto riguarda le locazioni».

E per chi, fortunatamente, ha più disponibilità economica, Il Castello Immobiliare è certamente l’agenzia che fa al caso suo. «Nella zona di Rivoli ci sono tantissime ville di lusso e appartamenti storici, dei quali ci occupiamo ogni giorno. È un piacere trattare con edifici di tanto valore e prestigio ma, niente paura, siamo comunque in grado di accontentare qualsiasi tipo di richiesta. Noi non siamo un franchising, pertanto puntiamo sul rapporto umano», seguendo il cliente passo dopo passo, dal primo appuntamento fino all’atto e non solo.

«Siamo in grado di fornire tutti i servizi necessari a chi deve mettere su casa, compresa la consulenza gratuita per i mutui».

Indirizzo: via Rombò 35/T, Rivoli

Telefono: 334.9806022

Orario: 9,30-19, chiuso la domenica

email: ilcastelloimmobiliare.rivoli@gmail.com