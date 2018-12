Castello di Racconigi è la nuova location del film della Marvel

Sarà stato il fascino della Fortezza di Bard o la magica atmosfera della Valle d’Aosta, proprio al confine con il Piemonte, dove furono realizzate le riprese di “The Avengers: Age of Ultron” nel 2014, ad avere convinto la Marvel a tornare in Italia. E questa volta la location scelta sembra essere quella del Castello di Racconigi, a due passi da Torino. Secondo fonti provenienti proprio dalla zona di Cuneo, negli scorsi giorni ci sarebbero stati i sopralluoghi da parte di un misterioso regista della nota casa editrice di fumetti americana, e la cosa sarebbe ormai certa.

Presto un cast hollywoodiano approderà in Piemonte per le riprese di una pellicola ancora top secret, l’unica notizia trapelata riguarda in particolare la ricostruzione della scena

dell’attentato a Sarajevo durante la prima guerra mondiale che si girerà nei pressi del castello la prossima primavera, tra aprile e maggio. E c’è di più, presto si terranno anche i casting per cercare comparse, figuranti e attori da inserire nel film.

L’unico dubbio riguarda il titolo, che non dovrebbe essere né quello legato a un sequel degli “Avengers” e tanto meno di “Superman”. Potrebbe trattarsi, invece, del film dedicato alla Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, e che secondo diverse fonti sarà un prequel che entrerà in produzione proprio il prossimo anno. In ogni caso, non mancherà molto prima che tutti i misteri vengano svelati e soprattutto i nomi degli attori protagonisti indubbiamente vere star hollywoodiane. Così come quelle che approdarono a Bard quattro anni fa, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johannson solo per citarne alcuni.

Volti da favola in un ambiente da sogno, si potrebbe sottolineare, dato il prestigio della residenza fondata intorno all’XI secolo appartenuto poi ai marchesi di Saluzzo e quindi ai Savoia e che in queste settimane sta ospitando sontuosi concerti dedicati al Natale. Per quanto riguarda la Marvel, conosciuta anche come “La casa delle idee”, è una delle principali compagnie d’intrattenimento al mondo fondate sui personaggi dei fumetti come l’Uomo Ragno, gli X-Men, Capitan America, i Fantastici Quattro, Iron Man, Hulk, Thor, i Vendicatori e Devil.