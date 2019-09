Il Castello di Rivoli in mostra. Tra Alba e le Luci d’Artista

Un evento rievocativo ad Alba, una nuova luce d’artista per Torino, e al Castello la prima retrospettiva europea di Rakowitz e altre mostre. È fitto il calendario che il Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli propone per la stagione autunnale. Si inizia oggi ad Alba con una rievocazione poetica del primo Congresso mondiale degli artisti liberi che si svolse nel municipio di Alba dal 2 all’8 settembre del 1956. L’evento, “Per un rinnovamento immaginista del mondo. Il Congresso di Alba: 1956-2019” a cura di Carolyn Bakargiev , proseguirà domani e sarà diffuso nelle strade e nei vicoli della città oltre che nelle sedi istituzionali di Alba e contemplerà anche una mostra nella chiesa di San Domenico ad Alba con opere di Pellizza da Volpedo, Pinot Gallizio, Mario Merz. Ottobre si apre con la mostra dedicata a Michael Rakowitz, tra i principali artisti attivi sulla scena internazionale dell’arte, la cui opera campeggia oggi a Trafalgar Square nell’ambito del ciclo “Fourth Plinth”. L’artista presenterà dal 7 ottobre e fino al 19 gennaio prossimo le sue principali opere scultoree sul tema del trauma e della riparazione nell’ambito storico-artistico. Il 30 ottobre in piazza San Carlo a Torino si accenderanno una nuova luce d’artista, “Miracola” di Roberto Cuoghi, artista cui il Castello di Rivoli, su invito della Città di Torino, ha commissionato un’inedita installazione luminosa. Sempre il 30 ottobre, in occasione di Artissima, e fino al 23 febbraio si aprirà la personale dell’artista svizzera Claudia Comte (Grancy, 1983) che include nuovi dipinti murali presentati nelle sale al terzo piano del Castello. Lo stesso giorno si inaugura anche l’opera realizzata da James Richards per gli Omaggi alla Collezione Cerruti in cui l’artista indaga l’architettura della Villa Cerruti con la sua collezione.

Altre mostre sono quella dedicata a Penone (dall’11 ottobre al 2 febbraio), “Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto”. La rassegna avrà due sedi espositive: la Chiesa di San Francesco a Cuneo e i giardini del Castello di Rivoli e includerà due grandi opere scultoree, dei “gesti vegetali” e una serie di disegni a Cuneo, nonché una grande scultura a Rivoli.

Il 10 novembre verrà inaugurata una nuova installazione video dell’artista portoghese Pedro Neves Marques (Lisbona, 1984), vincitore della 17a edizione del premio Illy Present Future. “Becoming Male in the Middle Ages” è un’installazione immersiva che comprende film, suono, scrittura, brevi videoclip e un libro di narrativa.