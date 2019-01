Catalina Freer in rampa di lancio

Il nome di Catalina Freer, probabilmente, dice ancora poco agli appassionati di moda, costumi da bagno e belle donne. In effetti la splendida 27enne, a fronte di un fisico da paura, finora ha acquisito una certa fama soprattutto in patria, nella natia Costa Rica.

Da qualche giorno, però, è pronta per spiccare il volo. A collocarla in rampa di lancio nel panorama internazionale, il contratto recentemente stipulato con una delle più importanti agenzie del settore, la Next Model Management, con tanto di trasferimento a Miami.

Catalina Freer, in effetti, ha tutto per sfondare e per affermarsi. Un fisico longilineo e curato, esaltato da un lato A e da un lato B capaci di far strabuzzare gli occhi. C’è da scommettere che i follower del suo profilo Instagram, poco meno di 90mila al momento, schizzeranno in alto in breve tempo.