In catene davanti all’ex asilo. Scatta la protesta dei disabili

Il sit-in della onlus “I Buffoni di corte” in via Rubino: «Dimenticati dal Comune»

Incatenati davanti all’ex asilo. Protesta singolare ieri de “I Buffoni di corte”, onlus che segue 150 famiglie di disabili. Scesi in strada con cartelli e striscioni contro la burocrazia, i membri dell’associazione si sono poi incatenati davanti alla vecchia scuola di via Rubino, al Centro Europa, per urlare la loro rabbia nei confronti del Comune che, a loro dire, avrebbe ignorato le richieste di un terzo settore in difficoltà dopo il lockdown.

«Mi incateno – dice Luca Nicolino, presidente della onlus – perché il Comune ci ha dimenticati. Realtà come la nostra rischiano di chiudere e lasciare le famiglie al loro destino. E in compenso Torino è piena di edifici abbandonati che

disabili

se rinnovati salverebbero il destino delle onlus». Alla protesta con tanto di catene hanno aderito anche i disabili. La richiesta è avere più spazi per le attività, sfruttando quegli edifici sparsi per la città sottoutilizzati o abbandonati.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++