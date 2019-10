Catturato Longo, latitante della ‘ndrangheta: per lui anche l’accusa di estorsione a Lentini

L’ex calciatore granata: «Il denaro lo avevo prestato, ma non mi è mai stato restituito»

Era latitante da luglio Alessandro Longo, quarantenne di Carmagnola arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Carminius” condotta dai carabinieri del Ros e dalla Guardia di Finanza e coordinata dai pubblici ministeri Monica Abbatecola e Paolo Toso e che ha posto sotto indagine decine di persone della cosca calabrese Bonavota. Gli indagati, Longo compreso, sono tutti responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, reati fiscali e truffa. Longo era finito nelle carte dell’inchiesta perché, in qualità di emissario del boss aveva contattato l’ex giocatore di Torino e Milan Gianluigi Lentini estorcendogli centomila euro sotto forma di mutuo simulato a una società di finanziamenti in accorso con i boss calabresi che controllavano il territorio di Carmagnola.

Circostanza, questa, ipotizzata dagli inquirenti, ma poi smentita dallo stesso calciatore: «Era solo un prestito – ha dichiarato Lentini – che peraltro non mi è mai stato restituito e per esigere il quale, mi sono rivolto a un legale. Sono stato uno sciocco. Sono una persona generosa di cuore, avevo ceduto alla richiesta, anche se in verità mi sono poi pentito quasi subito del prestito che ho concesso a quell’uomo».

Allo stato dei fatti, però, l’estorsione all’ex calciatore granata resta nel capo di imputazione di Longo che, però, dovrà rispondere anche di altre accuse. Infatti le indagini avevano dimostrato che Longo apparteneva al sodalizio ‘ndranghetista insieme a Salvatore e Francesco Arone, che a Carmagnola avevano ottenuto il pieno controllo del settore edile, del commercio di autoveicoli e della gestione delle videoslot. Longo aveva fatto perdere le tracce e i finanzieri, dopo mesi di indagini e appostamenti sono riusciti ad individuarlo mentre era tornato a casa, credendo di poter rimanere al sicuro per qualche giorno.

L’inchiesta del Ros dei carabinieri e del Gico, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia torinese, non sembra affatto conclusa. «Ci sono altri aspetti che dobbiamo approfondire – ha spiegato il procuratore vicario Paolo Borgna – specie per ciò che riguarda le attività imprenditoriali e presunti contatti con la criminalità organizzata. Se nel corso delle indagini – ha concluso – abbiamo ottenuto la massima collaborazione dell’amministrazione locale, non altrettanto possiamo dire della società civile, imprenditori compresi». Ma l’arresto di Longo potrebbe preludere a nuovi sviluppi, perché l’uomo dovrà chiarire aspetti dell’inchiesta ancora oscuri e inquietanti.