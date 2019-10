Cavallerizza, gatti sbranati. «Ne sono rimasti solo tre»

Erano venti, sono rimasti in tre. L’ultimo micio è stato ucciso due domeniche fa. Sbranato da quattro Jack Russell senza guinzaglio entrati da sotto il cancello nel cortile della prefettura. C’è preoccupazione per il destino della colonia dei Giardini Reali, dove oggi resiste un manipolo di felini in un’area degradata. E Gattagorà, l’associazione che da anni ogni giorno si prende cura degli animali, adesso lancia l’allarme. «Se non si fa qualcosa, i gatti rischiano di non sopravvivere».

Due problemi su tutti. Primo, il degrado, aumentato dopo l’occupazione abusiva dei locali della Cavallerizza di via Verdi nel maggio 2014. Secondo, i padroni dei cani che in barba alle norme fanno scorrazzare i loro animali senza guinzaglio né museruola. E a farne le spese, purtroppo, sono i gatti che popolano le casette della colonia. Molti sono stati uccisi dai cani, come il micetto di cui sopra. Altri sono morti di malattia per via delle cattive condizioni in cui vivono. Qualcuno, per fortuna, si è salvato ed è stato preso dalle volontarie o portato alla colonia del Duomo. Dunque, i superstiti oggi sono tre. Uno, Templare, vive oltre una recinzione, installata tre anni fa perché dall’edificio occupato venivano giù i calcinacci e c’era il rischio di incidenti. L’altro, Andrea, ha il suo nascondiglio nel cortile dell’Archivio di Stato. Poi c’è una gattina che di tanto in tanto fa capolino alla colonia per mangiare. «Il degrado e l’inciviltà hanno peggiorato questo posto – lamenta Gattagorà – ma ora le cose devono cambiare. Servono regole».

Ad esempio, qualcuno che faccia rispettare le norme ai proprietari degli animali. I cani, anche quelli di grossa taglia, scorrazzano liberi per il prato mentre i padroni chiacchierano al telefono, mangiano il cibo destinato ai gatti e nei casi peggiori si azzuffano con loro. «Negli ultimi anni sono morti otto felini», lamenta la onlus. «Vigili? Mai visti, eppure di esposti ne abbiamo fatti».