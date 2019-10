Cavallerizza Reale in fiamme, il governatore Cirio: “A fuoco perché abbandonata”

“Stanotte è andato a fuoco un patrimonio Unesco dell’Umanità, la Cavallerizza Reale di Torino, perché da tempo questo complesso era occupato abusivamente senza che le istituzioni se ne fossero particolarmente occupate perché tornasse la legalità”. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Alberto Cirio, intervenendo a un incontro di Confindustria Piemonte con alcuni parlamentari liguri e piemontesi. “A volte ci chiediamo perché i francesi sanno valorizzare bene le loro cose – ha concluso – quando noi ne abbiamo di migliori…”.

SITUAZIONE DI DEGRADO NON PIU’ ACCETTABILE

“La Cavallerizza dovrebbe attrarre i turisti e non ospitare abusivi o persone che utilizzano questi spazi nell’illegalità” ha poi aggiunto il governatore nel pomeriggio, ribadendo la volontà della Regione di stanziare risorse. Cirio ha tuttavia precisato che “le cose non si fanno mai da soli”. “Con i fondi dello sviluppo regionale, che sono disponibili da subito, possiamo favorire il recupero, ma serve poi che i vari soggetti, il Comune prima di tutti, abbiano la volontà di realizzarlo. Questa situazione di degrado nel salotto della città non è più accettabile” ha concluso.