Cavallermaggiore (Cuneo). Sviene e cade nel silos, il fratello si getta per salvarlo: morti entrambi

Tragedia sul lavoro a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Due fratelli sono infatti deceduti in seguito ad un incidente nell’azienda agricola di famiglia.

Si tratta di Davide Gennero, 22 anni, e Francesco, di 25. Il primo è morto dopo essere svenuto a causa delle esalazioni del gas di triturato di mais, cosa che lo ha portato a cadere all’interno del silos nei pressi del quale stava lavorando. E’ morto sul posto.

Il fratello maggiore, Francesco, visto l’accaduto si è gettato all’interno della struttura per tentare di salvare Davide. Recuperato e trasportato d’urgenza in coma all’ospedale di Savigliano a causa dei gas inalati, non si è risvegliato ed è deceduto nel pomeriggio.