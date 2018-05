Persone in gita filmano la (singolare) aggressione di un cavallo ai danni di un coccodrillo! L’alligatore è lì, disteso nell’erba, a pochi passi da un branco di quadrupedi. Uno dei cavalli se ne accorge e senza esitare un istante lo attacca piombandogli addosso come una furia e calpestandolo con gli zoccoli. Ferito, il coccodrillo batte mestamente in ritirata.