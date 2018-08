CBD Express – Cannabis light a domicilio, per ordinare basta un click

C’è grande interesse attorno al mondo della cannabis light, la cui commercializzazione è diventata legale anche in Italia, anche se devono ancora essere scritte regole precise sulla materia, in modo da mettere i giusti paletti e rendere perfettamente informato il pubblico sui benefici e sulle proprietà dei prodotti. Intanto però c’è chi come CBD Express ha deciso di investire nel settore innovando un mercato già di per sé nuovo per il nostro Paese. L’azienda nata a Milano ma che propone i suoi prodotti anche a Torino e provincia ha diverse caratteristiche vincenti, a cominciare dalla consegna a domicilio al massimo entro un’ora (e la gratuità della consegna per ordini superiori ai 50 euro di spesa), come spiega Mattia Fiorentini:

«Un servizio di questo tipo, soprattutto nella rapidità del recapito, in Italia non esisteva e non esiste ancora. Ecco perché la nostra forza sono i prodotti ma anche nel trasporto direttamente a casa. Basta visitare il sito www.cbdexpress.it, fare l’ordine mettendo l’indirizzo, procedere al pagamento e aspettare l’arrivo del nostro driver incaricato».

Ma come funzionano i prodotti? La Cannabis legale secondo le norme deve avere una concentrazione massima di THC pari allo 0,6% e quindi la quasi totale assenza di Tetraidrocannabinolo inibisce tutti gli effetti classici che la marijuana ha sul cervello. Al contrario il Cannabidiolo offre numerosi effetti benefici per la salute umana: favorisce la digestione e il funzionamento corretto dell’apparato gastrointestinale ma è anche indicato come rimedio naturale contro nausea e vomito, ha effetti analgesici e calmanti, allevia ansia, sintomi da stress e disturbi del sonno, aiuta nel trattamento dei sintomi di dolori cronici, mantiene i tessuti della pelle e degli organi più giovani. Tutto questo per spiegare che i prodotti CBD Express sono ideali

per molteplici utilizzi: ci sono anche le tisane e le infiorescenze, c’è l’olio che viene venduto in diverse concentrazioni e può essere assunto per via orale, sotto forma di capsule oppure anche vaporizzato, ma prossimamente poi arriveranno anche prodotti cosmetici ed estratti.

Contatti per ordini:

Telefono: 02.87398641;

Cellulare: 349.6279143 (anche Whatsapp)

Pagina Facebook: CBD Express.