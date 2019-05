Il rientro anticipato della compagna del calciatore della Juve ha messo in fuga i malviventi

Un piano studiato nei minimi dettagli: approfittare del derby della Mole per ripulire la casa di Federico Bernardeschi. Ma il colpo non è andato a segno per il rientro anticipato della compagna del calciatore della Juventus.

Accortasi che la porta blindata della loro casa torinese era stata forzata, ha immediatamente lanciato l’allarme. I ladri, presi alla sprovvista, si sono dati alla fuga senza prendere nulla.