C’è il rave party, più controlli in stazione e sui treni: in 50 beccati senza biglietto

In totale gli agenti della Polfer hanno controllato 1.236 persone

Nella giornata di sabato la Polfer ha aumentato i controlli nelle stazioni ferroviarie, e in particolare presso gli scali di Porta Nuova, Porta Susa e Lingotto, in concomitanza di un rave party in programma nell’Alessandrino.

Nella sola stazione di Torino Lingotto, poco prima delle 23, è stato sorpreso un gruppo di circa cinquanta ragazzi senza biglietto su un treno diretto a Chivasso. La maggior parte dei giovani passeggeri ha comprato il ticket a bordo, mentre è stato fatto scendere chi s’è rifiutato di regolarizzare la propria posizione.

Intensificati i servizi della Polfer anche nelle stazioni di Alessandria, Asti, Novara e Vercelli, in coordinamento con personale inviato da quelle Questure.

Complessivamente nel weekend sono state controllate 1.236 persone, di cui 502 a bordo dei 123 treni scortati dalla polizia ferroviaria.