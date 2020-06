C’è Juve-Milan, 96 giorni dopo l’ultima partita

Novantacinque giorni sono passati da Sassuolo-Brescia del 9 marzo, novantasei da Juventus-Inter dell’8, l’ultima partita dei bianconeri ante-coronavirus.

DOPO-CORONAVIRUS

Ebbene, questa sera (ore 21, diretta Rai 1; fischia Orsato di Schio), la Juve e il calcio italiano tutto, tornano in campo. Non sarà il solito calcio d’estate, non saranno le sgambate del pre-campionato senza nulla in palio. Tredici domeniche senza calcio, la durata del digiuno dell’Italia pallonara. La Fase 2 del calcio ricomincia subito con una partita importante e blasonata, come Juventus-Milan, simbolo anche di due città fortemente colpite dall’emergenza sanitaria, Torino e Milano appunto. Emergenza sanitaria che per una sera almeno verrà messa da parte nel nome del “dio pallone”. Non ci sarà Ibra, squalificato. In compenso ci saranno Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon – portiere di Coppa per l’occasione -, e Paulo Dybala. L’argentino, ieri via social – strumento che ha sempre usato per tenere aggiornati i tifosi quando è stato colpito dal Covid 19 – ha voluto esprimere tutta la sua carica prima del match in programma questa sera. «Mia signora – ha scritto via Twitter – abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione, percepire il nostro amore, daremo tutto per te. Lotteremo per te dedicandoti ogni vittoria. Quando l’attesa sarà finita saremo tutti pronti».

SENZA TIFOSI

Niente pubblico sugli spalti, solo gli attori principali (i calciatori) assieme alla maestranze, quelli che mandano avanti la macchina dello show del calcio da dietro le quinte. In programma, dicevamo, un grande classico del calcio italiano che per sei volte ha caratterizzato la finale della Coppa Nazionale: Juve-Milan, Sarri contro Pioli per un posto in finale a cui ambisce il tecnico dei bianconeri. Qualificazione che sembra davvero alla portata della Juve, favorita per Planetwin365 (1,25), forte del gol in trasferta di Ronaldo nell’1-1 dell’andata. Gli analisti prevedono una vittoria netta dei padroni di casa nel match di ritorno: i bianconeri (1,55), potrebbero chiudere l’incontro 2-0 (7,37) segnando il gol del vantaggio già nel primo tempo (2,10). La squadra di Sarri – senza Higuain e Chiellini – convince 6 tifosi di Planetwin365 su 10, mentre quella di Pioli (5,88), in campo senza Ibra, raccoglie appena il 16% delle preferenze. Sempre sceondo i bookmakers, Cristiano Ronaldo non mancherà all’appuntamento col gol e potrebbe fare la differenza come all’andata e aprire l’incontro segnando la prima rete.

IN CAMPO

Questi i numeri della partita. Ma in campo sarà tutta un’altra cosa. Sarri si affiderà a Buffon, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. In mediana più Bentancur di Pjanic. Poi Khedira e Matuidi. In avanti spazio al “trio meraviglia” formato da Ronaldo, Dybala e Douglas Costa. La tempesta è passata: il calcio è pronto a tornare.