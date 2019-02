C’è la cassa per i lavoratori Comital. Ma il Governo dimentica la Lamalù

Cassa per i 94 lavoratori della Comital, ma non per i 24 loro vicini della Lamalù di Volpiano. Ieri, infatti, come previsto dagli accordi sindacali sottoscritti a dicembre, il ministero del Lavoro ha varato il decreto che permetterà 12 mesi di ammortizzatori sociali e che dovrà essere utilizzato con l’obiettivo di dare più tempo alla curatela fallimentare per cedere le aziende a soggetti industriali interessati a proseguirne l’attività.

Dopo che il precedente era andato deserto, infatti, il 12 febbraio è stato pubblicato un nuovo bando di cessione. «Ai lavoratori – ha fatto sapere il ministero del Lavoro in una nota – è stata concessa la cassa integrazione per tutto il 2019. Questo consentirà alla curatela fallimentare di continuare nella ricerca di investitori per salvare l’azienda e le sue maestranze. La reintroduzione della cassa integrazione per cessazione (cosiddetta “norma Bekaert”) voluta dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha evitato una procedura di licenziamento collettivo che avrebbe significato per i lavoratori l’uscita dal mercato del lavoro». Ma se per i lavoratori della Comital il cielo all’orizzonte pare rasserenarsi per la Lamalù, invece, nulla di fatto. Dimenticata. «Per i lavoratori Comital è sicuramente una notizia positiva, ma sarebbe indecoroso escludere quelli di Lamalù – hanno infatti commentato Dario Basso, segretario della Uilm di Torino, e Ciro di Dato, coordinatore di zona per la Uilm -. Ci auguriamo che il ministero autorizzi entro breve un provvedimento analogo anche per loro, perché non esistono lavoratori di “serie b” e perché gli ammortizzatori sociali dovranno essere un viatico affinché il bando per la cessione delle due aziende abbia esito positivo. La cassa integrazione non è comunque sufficiente, l’unica soluzione deve essere di tipo industriale, con un progetto serio capace di salvaguardare tutti i posti di lavoro».

Oltre alla Comital anche la Teksid, azienda del gruppo Fca, ricorrerà alle cassa integrazione nello stabilimento di Carmagnola come comunicato ieri alle Rsa. Il provvedimento interesserà 670 lavoratori dal 18 al 24 marzo e 790 lavoratori dal 25 al 31 marzo. «Siamo oramai a bollettini continui: ora anche stabilimenti che non erano toccati dalla cassa integrazione da oltre sei anni come la Teksid di Carmagnola vengono coinvolti dalle sospensioni del lavoro» è stato il commento di Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Torino, e Bruno Ieraci, responsabile per la Fiom Cgil della Teksid di Carmagnola.