C’è la super volante per fare multe: obiettivo un verbale ogni 5 minuti

Pioggia di multe in arrivo, grazie alla nuova super car della polizia municipale. Equipaggiata con un sistema di telecamere brevettato a Tel Aviv, la nuova volante staccherà in media un verbale ogni cinque minuti. I “furbetti” al volante non hanno scampo: la Giulietta dei civich è ufficialmente in servizio e multerà tutti quelli che guidano stando al cellulare, viaggiano con la revisione scaduta o sostano dove non dovrebbero. Grazie a un sistema con sei occhi digitali, tre per ogni lato dell’auto, non c’è possibilità di sfuggire ai controlli. La nuova tecnologia fornita dall’azienda israeliana Safer Place consente una visione a 360 gradi intorno al veicolo e incrocia, in tempo reale, il numero di targa delle auto con le banche dati delle assicurazioni e della motorizzazione. In questo modo, non solo i vigili potranno scovare chi commette infrazioni immediatamente riconoscibili, come la guida senza cintura di sicurezza, ma avranno anche la possibilità di rilevare chi non è in regola con i documenti e inviargli un verbale.

