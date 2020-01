C’è il niet 5 Stelle alla Compagnia. «Nessuna sede nella Cavallerizza»

«Inaccettabile». Così la capogruppo dei Cinque Stelle Valentina Sganga ha definito il possibile trasferimento della sede di Compagnia di San Paolo all’interno della Cavallerizza Reale. Un nuovo ostacolo messo in campo dai grillini, che rischia di far saltare il progetto qualora dovesse sfociare in una concreta presa di posizione politica. Dalla Compagnia, per ora, solo un sonoro «no comment». Secondo il piano presentato al Comune, la nuova sede si insedierebbe nella Manica della Mosca e avrebbe anche un ruolo di coordinamento delle nuove attività. «Da un punto di vista simbolico – attacca Sganga in commissione – è inaccettabile che Compagnia metta la sua sede dirigenziale all’intento di un bene dell’Unesco come Cavallerizza. Penso che anche i torinesi farebbero fatica a comprendere le ragioni di una scelta di questo tipo».

