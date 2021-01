C’è Sandokan per la Leotta… Diletta-Can, impazza il gossip

Altro che ritorno di fiamma con Daniele Scardina. C’è un altro bellissimo e palestrato nei sogni di Diletta Leotta e, se fossero confermate le indiscrezioni, questa è una bomba pronta a esplodere. Succede che dai microfoni di Rds, sede centrale a Roma, Anna Pettinelli lanci l’amo: parlando degli assembramenti sotto l’albergo romano che ospitava Can Yaman, amatissimo attore turco di fiction leggere (l’ultimo successo sui Canale 5 è “Daydreamer”), sia anche andata oltre parlando di una storia in corso tra lui e Diletta Leotta. Perché in quell’albergo lo scorso weekend l’affascinante Can, che parla benissimo italiano per averlo studiato al liceo, c’era per partecipare come ospite a “C’è posta per te” e perché prossimamente sarà anche il nuovo Sandokan, con Luca Argentero nei panni di Yanez. Ma in quello stesso albergo c’era anche Diletta, impegnata domenica all’Olimpico per la diretta su Dazn di Roma-Inter.

Solo coincidenze, certo. Intanto Gabriele Parpiglia nelle scorse ore ha condiviso sul suo canale Instagram una storia pubblicata da Diletta Leotta che aveva immortalato gli assembramenti delle fan fuori dall’hotel a Roma e lei le ha condivise, salvo poi rimuoverle poche ore dopo.

