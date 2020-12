C’è il Sunshine Gospel Choir finalmente è davvero Natale

«In un momento così difficile per lo spettacolo, io e Marco Caselle abbiamo creato una bellissima produzione: la pensavamo piccola, ma, come al solito, ci è scappata di mano». Parola di Alex Negro, fondatore e direttore del coro più famoso d’Italia, il Sunshine Gospel Choir. Che, per festeggiare al meglio questo Natale inedito, domani sera salirà sul palco del Teatro Giacosa di Ivrea per un “Xmas Gala” con i fiocchi.

A rendere speciale l’evento, tuttavia, non vi sarà solo la musica sostenuta dalle meravigliose voci del collettivo, ma anche incursioni di magia e comicità. La serata, infatti, dedicata a grandi e piccoli, vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni dei protagonisti di “Italia’s Got Talent” (dove il Sunshine Gospel Choir ha ottenuto, proprio quest’anno, il Golden Buzzer di Joe Bastianich), “Zelig” e “Colorado Café”, in un susseguirsi di trenta artisti nazionali che daranno vita a un’originale commistione di sonorità e teatro. Senza dimenticare, inoltre, la bravura del giovane mago chierese Luca Bono, che introdurrà il Gala con una serie di effetti speciali che lasceranno tutti a bocca aperta.

