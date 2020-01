C’è un cucciolo da salvare! Per fortuna ci sono i vigili del fuoco

Il cagnolino è andato a ficcarsi in una tubatura alla base di una parete, dalla quale non riesce più ad uscire

C’è un cucciolo da salvare!! Il cagnolino è andato a ficcarsi in una tubatura alla base di una parete, dalla quale non riesce più ad uscire. Il finale, drammatico, sembra già scritto. Per fortuna ci sono i vigili del fuoco, i quali intervengono scavando nel muro e tirando fuori il tubo di plastica dall’alloggiamento. Poi uno dei pompieri infila la mano nel foro e riesce ad afferrare il piccolo animale portandolo al sicuro tra le grida di giubilo dei presenti. Salvo!!