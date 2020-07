C’è un fondo in Lussemburgo per il Toro. I 4 imprenditori si incontrano in segreto

Una riunione convocata d’urgenza per rimediare a quanto era successo il giorno precedente. Davanti alla “Console&Partners”, il day after la conferenza stampa di presentazione del “Progetto Taurinorum”, tutto sembra essere tornato alla normalità. Niente assembramenti, di giornalisti e tifosi. I bambini del parco giochi affianco alla sede di corso Galileo Ferraris giocano nonostante il caldo torrido passando da uno scivolo a un’altalena, cogliendo quel poco di ombra e refrigerio che donano gli alberi del giardinetto del Fante. Lì accanto, nelle stanze della “Console&Partners”, intorno all’ora di pranzo, si sono dati appuntamento i quattro imprenditori di «solida fede granata», dicevano i professionisti intervenuti nella conferenza stampa di mercoledì, per mettere in campo una nuova strategia.

Un incontro, che da quanto trapelato, sarebbe servito a stabilire chi tra i quattro imprenditori, sarà a tutti gli effetti il capo-cordata e sbloccherà così i fondi da presentare a Urbano Cairo in caso di apertura di una trattativa.

