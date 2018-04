C’è un nuovo amore per la Chiabotto

La fine dell’amore con Fabio Fulco è stata una botta pesante, anche se Cristina Chiabotto ha ammesso le sue responsabilità. Oggi però la showgirl torinese apre un capitolo nuovo nella sua vita e lo fa accanto a Marco Roscio, brillante general manager della Cartiera Giacosa nel cuore del Canavese.

Forse la coppia avrebbe voluto mantenere più a lungo il segreto, ma le foto pubblicate dal settimanale “Chi” in edicola raccontano molto del loro rapporto. L’ex Miss Italia e la sua nuova passione sono stati immortalati durante una cenetta romantica a Portofino: tra carezze, sorrisi, e un bacio appassionato che ha riscaldato l’atmosfera della serata, danno l’impressione di essere molto più di semplici amici.

Uno squarcio di sereno nella vita privata di Cristina, sempre molto riservata, ma molto scossa da quanto successo negli ultimi mesi come aveva confessato ancora di recente quando aveva parlato della fine con il suo storico compagno: «Non toccatemi Fabio, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto: “Se capirò che sei tu, ti correrò incontro”. Ho passato un’estate da incubo, e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui».

Non lo ha fatto preferendo rimanere da sola, anche se nel frattempo le era stato attribuito un flirt con Peppe Poeta, capitano della Fiat di basket. I due in realtà sono soltanto amici e la pallacanestro è una grande passione della Chiabotto. Come lo è la Juventus della quale è tifosissima, una passione che condivide con Marco il quale per parte sua dopo la laurea in Economia Aziendale, ha anche lavorato per cinque mesi al club bianconero prima di entrare alla Giacosa.

I due sono praticamente coetanei (mentre con Fulco c’erano quindici anni di differenza) e stanno cominciando a conoscersi, anche se le premesse sembrano ottime. Già qualche settimana fa Alberto Dandolo su “Oggi” scriveva che la Chiabotto era sul punto di cedere al corteggiamento di un uomo «giovane, benestante e influente» anche se di nomi non ne aveva fatti. Adesso però sappiamo che come ha fatto Fabio Fulco con Eliana Sbaragli, giovane modella napoletana appassionata di viaggi, anche lei è pronta per mandare in archivio una parte fondamentale della sua vita e ripartire con un nuovo amore.