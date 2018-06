C’è una Corea anche per i plüffer

Una famosa battuta dell’ex calciatore inglese Gary Lineker dice più o meno «il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine vince la Germania». Beh, ieri non è andata così. La Germania ha perso per 2 a 0 contro i volonterosi nanetti della Corea del Sud, ed è stata eliminata dai mondiali. Loro, i campioni del mondo in carica, loro che avevano umiliato nientemeno che il Brasile in casa sua nella semifinale dei mondiali scorsi, vincendo per 7 a 1 prima di battere in finale l’Argentina, sono stati eliminati al primo turno.

Sembra quasi una tradizione: già nel 2014 era stata eliminata al primo turno la Spagna, campione del mondo 2010. Ma questa della Germania è proprio grossa. Dopo l’eliminazione dell’Italia dalle fasi preliminari ad opera della Svezia, ci accingevamo a guardare questi mondiali russi col magone. Come sarebbe stato un torneo iridato senza gli azzurri in lizza?

Fiumi d’inchiostro si erano sprecati sulla miopia del calcio italiano che punta solo sugli stranieri importati fin da giovani invece di valorizzare i talenti di casa “come fanno in Germania”. E giù filmati sulle scuole di calcio tedesche, statistiche, confronti… Invece la corazzata teutonica è affondata come una barchetta, beccandosele dal Messico e dalla Corea.

C’è persino una piccola consolazione per l’Italia: quella Svezia “di onesti picchiatori e niente più” che ci ha impedito di andare in Russia, ha vinto il girone. Dunque non era poi così scarsa… Il fascino del calcio è questo. E’ un gioco dove la Germania, in teoria, su 10 partite contro la Corea dovrebbe vincerne 9, ma tu speri sempre di vedere la decima. Bene: stavolta l’abbiamo vista.

[email protected]