C’è una nuova fidanzata per Brad Pitt

Ha rinunciato a tutta quella che era la sua vita precedente, a cominciare dall’alcol e dalle uscite notturne fino a mattina, per ripulirsi dopo il clamoroso e traumatico addio ad Angelina Jolie e ai loro sei figli (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox) ma Brad Pitt pare non aver archiviato definitivamente la sua vita sentimentale e farebbe molto sul serio con la sua nuova fiamma, l’architetto israeliano Neri Oxman che somiglia anche non poco all’ultima moglie dell’attore americano.

Il “Daily Mail”, primo a rilanciare la notizia, è certo: Pitt e la Oxman, 42enne docente del prestigioso Massachusets Institute of Technology, si frequentano da almeno sei mesi e al momento sono inseparabili anche perché uniti da passioni comuni. Una conoscenza per caso, grazie a un progetto universitario di architettura sostenuto dalla celebre università statunitense, ed è scoccata la scintilla, fatta d’amore ma anche di interessi. Secondo infatti il tabloid newyorkese “Page Six” nei primi tempi i due erano soprattutto attratti dagli stessi interessi per il design e l’architettura, ma poi gli incontri si sono fatti sempre più frequenti trasformando una relazione professionale in una relazione vera e propria.

Nata ad Haifa, in Israele, Neri Oxman è figlia di due celebri architetti: ha studiato a Gerusalemme e poi a Londra, dal 2005 si è trasferita negli Stati Uniti per seguire un progetto mirato dal suo mentore al Mit e lì è diventata professoressa associata. Inoltre le sue opere sono esposte al Museum of Modern Art e al Boston’s Museum. Nella vita privata però due anni fa, un po’ come Brad, si è separata dal compositore argentino Osvaldo Golijov che di recente l’ha descritta così: «Neri è come un fiore, bello dentro e fuori. La gente ha detto che assomiglia ad Angelina Jolie. Io penso che sia persino migliore di Angelina. C’è una somiglianza, ma penso che Neri abbia un diverso tipo di bagliore. È tremendamente bella».

Probabilmente lo pensa anche Pitt e la cosa pare abbia reso molto nervosa nelle ultime settimane Angelina Jolie. Un testimone vicino all’attrice si è fatto avanti con la stampa gossippara svelando che alla notizia di questa nuova storia del suo ex, lei sarebbe stata colta da una rabbia improvvisa, diventando una furia per poi rinchiudersi in se stessa perché non le sta bene che Brad frequenti una donna tanto colta, bella e intelligente al tempo stesso, un po’ come successo a George Clooney (amico del cuore di Pitt) con Amal Alamuddin.