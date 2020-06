«C’è il virus, andiamo a rubare»: in trappola una banda di nomadi

«C’è il virus, in giro non c’è nessuno. Andiamo a rubare». Ogni notte era buona per una raffica di furti ma quello che i nomadi non sapevano era che i carabinieri del comando provinciale li avevano ormai individuati e stavano ascoltando le loro parole.

E così ieri mattina sono scattate le misure cautelari per 8 uomini accusati di furto, tra cui un minorenne, e per due accusati di ricettazione, tra cui Alfredo Mancino, 67 anni, noto come il “re della porchetta” per la sua attività di gestore di paninoteche ambulanti.

Le indagini dei carabinieri sono nate da una serie di furti ai danni dei camion nei pressi dell’Auchan di corso Romania. Grazie ad alcune testimonianze e alle riprese dei filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a individuare il primo dei presunti ladri, Renato Halilovic, un 21enne residente nel campo di via Germagnano.

Da lui sono partiti i successivi accertamenti, basati soprattutto su intercettazioni e pedinamenti che hanno portato a scoprire, uno dopo l’altro, tutti i membri della banda – componenti delle famiglie Halilovic e Ahmetovic -, accusati a vario titolo di aver messo a segno decine di furti tra gennaio e febbraio di quest’anno ai danni di camionisti, negozi e aziende, tra cui la Gallina di La Loggia, di proprietà del presidente della Camera di Commercio di Torino.

Furti a raffica, fino a 4 per notte, dopo i quali i malviventi si occupavano poi di rivendere la refurtiva, “piazzata” sul mercato nero grazie a due ricettatori che a loro volta si appoggiavano agli ambulanti di Porta Palazzo. Sono 33 i furti già documentati dai militari dell’Arma ma le indagini non sono finite. Infatti mentre carabinieri e Procura chiudevano questa prima parte per arrivare alle ordinanze di custodia cautelare, le intercettazioni proseguivano.

E durante il lockdown i militari hanno sentito i nomadi accordarsi per compiere ancora altro furti: «Non è pericoloso con il virus andare a rubare?» era la domanda di uno di loro, a cui arrivava pronta la risposta: «No, è meglio visto che non c’è nessuno in giro e nelle fabbriche». È quindi probabile che la banda possa presto essere accusata di altri furti compiuti negli ultimi mesi