C’è Zaza con Belotti. L’ex Juve va a caccia della rete salvezza

Dai gol scudetto ai gol salvezza, la carriera di Simone Zaza è cambiata radicalmente. E sarà non solo la più sentita da tutto l’ambiente, ma soprattutto la sua partita: perché torna a disposizione, perché potrebbe tornare titolare al fianco di capitan Belotti, perché contro la Juventus è sempre una sfida speciale per lui. Ha vestito soltanto un anno il bianconero, eppure sono stati dodici mesi particolarmente intensi. Segnò il gol al Napoli che, di fatto, consegnò lo scudetto alla formazione di Massimiliano Allegri, oltre alla doppietta in Coppa Italia proprio contro il Toro negli ottavi di finale della competizione. Alla fine sono state 24 apparizioni e 8 gol, media perfetta di una rete ogni tre partite. Cifre astronomiche rispetto all’attualità, con Simone Zaza che ha segnato appena 10 volte in 54 gare. E, dopo quasi due anni in granata, aspetta sempre di svoltare.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++