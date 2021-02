C’è di nuovo Zaza dall’inizio al fianco di Belotti

Nessun ribaltone in porta, ma tanti ballottaggi nelle altre zone di campo: Davide Nicola studia il miglior da offrire contro il Genoa. Sirigu verrà confermato tra i pali, davanti è bagarre totale per affiancare il Gallo.

Durante la settimana, al Filadelfia, il tecnico ha alternato tutti: ha cominciato con Zaza, sempre titolare sotto la sua gestione, e ha provato Bonazzoli, galvanizzato dalla rete decisiva di Bergamo, oltre all’esperimento Verdi, che nelle ultime due uscite ha confezionato gli assist vincenti per i gol dei pareggi contro Fiorentina e Atalanta.

Sfide anche in difesa, con Lyanco e Buongiorno ad insidiare Nkoulou e Bremer, e in mezzo al campo, con Linetty che prova a scalare nuovamente le gerarchie. Alla fine, però, si dovrebbe andare verso la conferma dell’undici che ha cominciato a Bergamo, quindi con Murru preferito ad Ansaldi sulla corsia mancina. L’unico indisponibile è Sanabria, ancora in isolamento.