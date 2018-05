Cede la carreggiata, chiusa la provinciale del Sestriere

La strada provinciale del Sestriere è stata chiusa, a Champlas du Col, per l’aggravarsi del cedimento della sede stradale. Lo comunica la Città Metropolitana di Torino. Il transito è vietato non solo a tutti i mezzi motorizzati ma anche ai ciclisti e ai pedoni. Già nel pomeriggio di venerdì scorso era stato istituito il divieto di transito per i veicoli di peso superiore ai 120 quintali, con limite di velocità a 20 kmh per tutti gli altri veicoli.

BUS DEVIATI SULLA PROVINCIALE 215

Il transito degli autobus del trasporto pubblico locale è deviato sulla Strada Provinciale 215, che unisce Cesana e Sestriere passando per Sauze di Cesana e Grangesises. La situazione della provinciale 23 è monitorata dal Servizio Viabilità della Città Metropolitana, che nei prossimi giorni effettuerà sondaggi per verificare la consistenza della carreggiata e del sottosuolo.