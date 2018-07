Cede la condotta idrica, voragine in strada: Cavoretto resta senz’acqua

E' successo in via XXV aprile a Torino

Un quartiere residenziale sulla collina torinese, a Cavoretto, è senza acqua a causa del cedimento di una condotta in via XXV aprile a Torino. I tecnici Smat sono al lavoro, con l’ausilio di uno scavatore, per sostituirla e inserire un riduttore di pressione. Per procedere con le operazioni, è stata sospesa temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile.

IL CROLLO PROVOCA UNA BUCA

Il lavoro, spiegano dalla società, durerà circa tre ore. Il crollo ha provocato una buca nell’asfalto. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso parte della strada. Nei giorni scorsi un incidente analogo, ma che aveva riguardato una condotta delle acque meteoriche, si era registrato in corso Appio Claudio e aveva provocato una buca nella strada di sette metri di profondità.