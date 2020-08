Cede la ringhiera del balcone: ragazza precipita dal terzo piano. Morta

La ragazza 29 anni, si è schiantata sul terrazzo di un piano sottostante riportando lesioni mortali. Per lei non c'è stato nulla da fare

Tragedia sulle colline del Tortonese. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Carezzano Superiore nell’Alessandrino. Qui infatti una donna di 29 anni, originaria di Milano, ha perso la vita precipitando dal balcone del terzo piano di un’abitazione dove era alloggiata, ospite di amici.

CEDE LA RINGHIERA DEL BALCONE

A quanto pare si sarebbe trattato di un tragico incidente. La caduta, infatti, sarebbe stata provocata dal cedimento improvviso della ringhiera di ferro alla quale, in quel momento, la giovane vittima era appoggiata.

PER LEI NON C’E’ STATO NULLA DA FARE

La ragazza si è schiantata sul balcone di un piano sottostante riportando lesioni mortali alla testa nel tragico volo. Per lei non c’è stato nulla da fare ed a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte degli operatori del 118.

SUL CASO INDAGANO I CARABINIERI

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tortona che hanno messo in sicurezza lo stabile. Sul caso indagano i carabinieri dei distaccamenti dell’Arma di Villalvernia e Garbagna.