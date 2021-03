Cellulare alla guida: nel 2020 multati 2217 torinesi, il 150% in più rispetto al 2019

La sindaca Appendino: "Faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo: zero morti sulle strade"

A Torino aumentano – e di molto – le sanzioni della polizia municipale per utilizzo del telefono alla guida. Se nel 2019 erano stati multati 873 torinesi, nel 2020 le multe sono salite a 2217, per un incremento del 150%.

Lo riferisce su Facebook la sindaca Chiara Appendino, che assicura: “Proseguiremo con controlli senza quartiere. Proseguiremo con interventi di moderazione della velocità. Proseguiremo con interventi urbanistici per distribuire gli spazi della strada a tutti gli utenti, in modo da incrementare la sicurezza di tutti.

Proseguiremo con l’installazione di telecamere per il controllo delle infrazioni semaforiche. In altre parole, proseguiremo verso quella Vision Zero di cui vi ho già parlato più volte, con un solo obiettivo: zero morti sulle strade”.

“E non posso fare a meno di notare che da qualche tempo, nelle mail e nei messaggi su Instagram, sempre più cittadini mi chiedono di intervenire proprio proseguendo nel lavoro sulla sicurezza stradale, indicandomi vie, corsi, incroci che percepiscono più rischiosi – aggiunge -. È la prova di una sensibilità sempre più diffusa. E io, ancora una volta, torno a ringraziare tutti i cittadini che rispettano le regole. Che dimostrano di avere a cuore la sicurezza stradale. Siano essi in auto, in bici, in moto, in monopattino o a piedi.

E ringrazio la polizia municipale, le forze dell’ordine e tutti coloro che si spendono per la sicurezza della comunità”.