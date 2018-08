Uno dei mantra ripetuti ossessivamente dagli ambientalisti (come “dissesto idrogeologico”, “deforestazione incontrollata” e “impronta ecologica”) è la “cementificazione selvaggia”. A sentirli, sembra che un’enorme, compatta colata di cemento stia per sommergere il pianeta. Qualche cifra è sempre utile, per correggere queste suggestioni allarmistiche sparse ad arte. Un po’ come succede per la “sovrappopolazione della Terra”, che farebbe pensare ad un pianeta ormai zeppo di umani formicolanti, mentre non è così. Stipando tutti i 7 miliardi e 442 milioni di abitanti della Terra a 4 per ogni metro quadro (come in un normale ascensore) basterebbe la Val d’Aosta a contenerli tutti. Lo stesso è per la “cementificazione”. L’Unione Europea controlla la percentuale di superficie terrestre occupata da costruzioni, strade, piazzali e attività umane in genere tramite i dati del Lucas (Land Use and Coverage Area frame Survey). E i dati sono questi: secondo i risultati del censimento iniziato nel 2015 e pubblicato da Eurostat, al primo posto della “cementificazione” c’è Malta, con il 23,7% della superficie occupata dalle attività umane. Ma lì si capisce: è un’isola, e il territorio è poco. Seguono i Paesi Bassi (12,1%), Belgio (11,4%), Lussemburgo (9,8%), Germania (7,4%) e Italia (6,9%). I paesi meno “minacciati” dall’insediamento umano sono Lettonia, Finlandia e Svezia (1,6%). Questo per l’Europa. Figuratevi le aree sottopopolate come la Siberia, l’Amazzonia, il nord del Canada e via elencando. Tutta qui la “cementificazione selvaggia”? Sotto il 2% a livello globale? Ma andate a cementificarvi il cranio, ecotalebani del pento, che di posto il vostro cervello ne lascia!

