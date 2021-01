In dodici erano seduti ai tavolini in violazione delle norme anti Covid. Scatta l'intervento dei carabinieri

Erano seduti ai tavoli e stavano cenando all’interno di un bar, in aperta violazione delle normative anti Covid laddove si prescrive che dopo le 18 è consentita esclusivamente la consegna a domicilio e l’asporto.

LOCALE CHIUSO, CLIENTI E TITOLARE MULTATI

Per questo motivo un locale di Chieri, in cui era stata segnalata la presenza di alcuni avventori, è stato chiuso dai carabinieri per cinque giorni. Il titolare è stato multato. Sanzionati anche i dodici clienti trovati all’interno del locale.