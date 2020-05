«Centinaia di famiglie chiedono i buoni spesa, ma ora calano i positivi»

Niente mercato ma coi prodotti tipici celebrati su Facebook: Poirino va controcorrente per ridurre le occasioni di contagio e intanto cerca di recuperare le sue tradizioni per la ripartenza.

Oggi la cittadina, al confine con le province di Cuneo e Asti, conta 39 residenti positivi al coronavirus su circa 10mila abitanti: «C’è appena stato un calo di 10 unità che fa ben sperare», tira un sospiro di sollievo il sindaco Angelita Mollo, eletta l’anno scorso per il secondo mandato.

Nelle scorse settimane si è temuto che l’emergenza degenerasse, soprattutto a causa dell’alto numero di contagi alla residenza per disabili San Giuseppe: «Purtroppo il Covid 19 è entrato e ha provocato un decesso – riporta Mollo – Adesso sembra che l’allarme stia rientrando, in attesa di nuovi tamponi. Noi siamo stati sempre in contatto, lì come nelle altre strutture assistenziali sul territorio. Ma è tutto sotto controllo, toccando ferro».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++