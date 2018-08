Cento grammi di cocaina in casa, arrestati due pusher a Barriera Milano

Due spacciatori sono stati arrestati dagli agenti di polizia del commissariato Barriera Milano dopo che, nel corso di un controllo nel loro appartamento di via Beggiano, sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di cocaina.

Si tratta di due pusher di origine africana, entrambi con numerosi precedenti di polizia. La cocaina era suddivisa in vari ovuli termosaldati pronti per essere messi in commercio, oltre che in vari sacchetti più grandi.

Uno dei due cittadini arrestati, un 19enne di nazionalità mauritana, era già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Torino e deve scontare un anno e 27 giorni di reclusione.