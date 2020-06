Centrale della droga nel palazzo di Molino occupato dai pusher

Gli spacciatori nascosti in mezzo a famiglie di disperati. Un anno fa un crollo, ma tutto è tornato come prima

Mentre girano le rotative che stampano questo giornale, in un palazzo occupato abusivamente a due passi dalla stazione Dora, in corso Vigevano, il blitz della polizia è ancora in corso. Qui gli investigatori del commissariato Dora Vanchiglia, nel degrado più assoluto, dove vivono famiglie di disperati, hanno individuato una centrale di spaccio. Un luogo sicuro che offre rifugio anche a molti pusher della zona che si confondono tra mamme incinte, clandestini in cerca di fortuna e poveri diavoli venuti dalla Nigeria e dall’Africa centrale. Oggi la questura renderà noti i dati relativi al blitz che si è protratto fino a notte, ma è certo che in quelle stanze che si aprono su un antro buio e maleodorante, la droga è stata trovata: cocaina, dosi di eroina, cartoncini imbevuti di crack. Quel palazzo che giusto un anno fa, era il 22 luglio 2019, venne sgomberato da vigili e poliziotti dopo che, a seguito di un temporale, era crollato il tetto. Il Comune aveva poi emesso un’ordinanza di inagibilità. Ma da allora non si è fatto più nulla e il palazzo di proprietà del discusso immobiliarista torinese Giorgio Molino, è tornato ad essere occupato. Ma con le famiglie africane sono arrivati anche i pusher e i ras del traffico di droga nella zona nord ovest della città.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++