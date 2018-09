I centri d’accoglienza diventano il mercato per schiave del sesso

Alcune non hanno neppure un nome noto alla legge. Nel decreto di fissazione del-l’udienza preliminare sono chiamate semplicemente “Charity”, “Sofia”, “Naomi”, “Joy”, “Cynthia”. Così le conoscevano anche i loro clienti in strada del Portone, in corso Vercelli, a Stupinigi o sulla rotonda che porta a Candiolo. Ombre nere nella notte, corpi da vendere per 20, 30 o 50 euro e per il tempo necessario a subire la violenza di un rapporto mercenario. Giovani vite, sogni e illusioni comprati in quei centri di smistamento della nuova schiavitù che sono diventati i centri d’accoglienza del sud Italia. L’ultima fermata prima del marciapiede per decine, se non centinaia di giovani nigeriane sfruttate dalle maman e dai loro “boys” nelle grandi città del nord.

