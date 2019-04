La sordità è un problema che può arrivare a condizionare molto le persone che ne sono colpite. Fortunatamente esiste a Torino, in corso Orbassano, a Mirafiori Nord, Lariofon Torino, una delle aziende storiche che si occupa di apparecchi acustici fondata quarant’anni fa, nel 1978, e diventata oggi leader in tutto il panorama nazionale. Affidarsi al personale della Lariofon Torino, significa essere sicuri di venire seguiti sia prima, sia dopo l’acquisto dell’apparecchio attraverso un servizio di assistenza sempre compreso nel prezzo e, in caso di necessità, anche a domicilio. Ma c’è di più, perché da Lariofon gli apparecchi di tutte le marche esistenti sul mercato sono proposti a prezzi molto competitivi a quindi accessibili a chiunque. Ogni visita avviene attraverso prove audiometriche gratuite (anche queste possono essere effettuate a domicilio) con personale laureato in tecniche audioprotesiche. Infine, Lariofon Torino è convenzionata con Asl e Inal. Per quanto riguarda un piccolo focus sugli apparecchi acustici, è importante sapere che sono tutti digitali e di ultima generazione. Attraverso le protesi digitali, veri e propri computer, è possibile così intervenire su diversi parametri in maniera molto più specifica rispetto a ciò che potevano fare gli apparecchi di una volta analogici. Insomma, la soluzione perfetta per chi ha problemi di udito perché “ogni parola è emozione”, recita il loro motto, non perdete la possibilità di ascoltarle, tutte.

Lariofon Torino, corso Orbassano 290/b

Telefono: 011.3118049

Orario: 9-13; 15-19 (sabato su appuntamento, domenica chiuso)

Sito web: http://www.lariofontorino.it