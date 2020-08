Centro aperto per saldi. Le serrande abbassate sono solo in periferia

Bar, panetterie, tabaccai e macellerie della periferia hanno affisso i cartelli “chiuso per ferie”, mentre le vie del centro sono diventate il polo di attrazione per i tanti torinesi rimasti in città, che proseguono la caccia ai saldi di stagione. È un esodo a due velocità quello dell’agosto post Covid che, ancora una volta, vede le periferie nel ruolo della Cenerentola. Poche persone in strada, una lunga sequela di serrande abbassate e la vita che rallenta fino quasi a fermarsi. Da San Donato a Parella, passando per Santa Rita e Mirafiori, a saltare all’occhio sono soprattutto i bar, quasi tutti chiusi. «Diciamo che lavoro perché sono l’unico aperto – ammette Sandro, del Charlie Urban Cafè di corso Francia -. Noi non chiudiamo mai ad agosto. Quest’anno poi a maggior ragione, dopo il lockdown, abbiamo deciso di restare aperti. Non siamo certo tornati ai ritmi di un tempo, ma c’è più gente degli altri anni».

