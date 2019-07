Centro Commerciale 8Gallery, al via il restyling: pronto tra 10 mesi [FOTO]

Ecco come diventerà

Sono partiti i lavori di restyling totale del Centro Commerciale 8Gallery che in 10 mesi restituiranno alla città di Torino uno spazio rinnovato all’interno dell’edificio storico Lingotto. Un importante progetto di ampliamento e ristrutturazione, fortemente voluto dalla Proprietà – AXA Investment Managers Real Assets e Pradera – con un investimento di oltre 20 milioni di euro, che offrirà 8.000 metri quadri di nuovi spazi di qualità per shopping, relax e divertimento e, per la prima volta, permetterà l’apertura di medie superfici che andranno a completare l’offerta merceologica del Centro.

Oggi la galleria commerciale del Lingotto si sviluppa su 23.000 metri quadrati e attrae più di 7 milioni di visitatori all’anno che hanno a disposizione un mix di 75 negozi e 13 ristoranti, distribuiti su due piani, e un parcheggio con 4.000 posti auto all’interno della storica fabbrica automobilistica Fiat. Il restyling porterà a un aumento del 35% della superficie commerciale grazie all’annessione del Padiglione V tramite un collegamento di 40 metri realizzato sezionando 28 travi in acciaio lunghe 35 metri. Un’offerta aggiuntiva, sempre su 2 livelli, che sarà facilmente accessibile grazie a due nuovi ingressi dedicati al piano strada. Il rifacimento riguarderà anche la ristrutturazione dell’ingresso Nord pensata per migliorare accesso e afflusso di clienti.

Si tratta di un intervento di riqualificazione interna ed esterna, coerente con l’architettura post industriale del Lingotto, che prevede una valorizzazione conservativa di molti elementi originali dell’edificio stesso. Gli spazi interni saranno rigenerati in chiave moderna, puntando sul design e sul benessere delle persone per rendere unica l’esperienza dello shopping all’interno di un edificio così importante dal punto di vista storico e dell’immaginario collettivo torinese.

8Gallery è un brand di Torino consolidato, unico tra i Centri Commerciali a sorgere nel centro città e in un’area in forte espansione, ben collegata e vivace, che trae beneficio da grandi investimenti alle infrastrutture. Con il restyling diventerà un luogo ancora più dinamico e coinvolgente, capace di offrire esperienze urbane poliedriche anche grazie alla gestione di Savills, azienda leader nel management di centri commerciali.

Il progetto è a cura di L22 Retail – brand del gruppo Lombardini22 – per la progettazione architettonica, insieme a Studio Rolla di Torino per i permessi amministrativi, e sarà realizzato dall’impresa Costruzioni Generali Gilardi.