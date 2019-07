CENTRO MULTISERVIZI – Non solo le fotocopie, l’universo dei servizi e dei gadget originali.

Si chiama Centro Multiservizi, il nuovo negozio di Corso Maroncelli, zona Nizza Millefonti, che si occupa, infatti, di tutto ciò che riguarda i prodotti di cartoleria, i servizi di copisteria, fotocopisteria, ma anche le visure catastali, camerali, e la comunicazione con l’invio di Mail, Fax e quant’altro.

«Cerchiamo sempre di proporre novità e di migliorare i nostri servizi, sia per il singolo privato, sia per le aziende. Consulenza, gentilezza e cortesia caratterizzano la nostra attività». A questo riguardo il Centro Multiservizi è specializzato anche in Targhe e Timbri per ogni tipo di ufficio e per ogni tua esigenza. E per chi ama i pensieri originali: «Stampiamo anche su gadgets, t-shirts, cuscini, mattonelle, puzzle, mousepads».

Tra le chicche, la nuovissima macchina laser per le incisioni adatta a decorare in maniera indelebile oggetti e preziosi da regalare soprattutto in occasione di cerimonie importanti.

Centro Multiservizi, corso Maroncelli 12, Torino.

Telefono: 011.18895348.

Orario: 9-13; 14-18,30; sabato 9-12 (chiuso la domenica).