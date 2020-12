Centro preso d’assalto: caccia agli ultimi regali, ma negozianti disperati

L’ultimo fine settimana prima di Natale è, da tradizione, il più affollato dell’anno. E anche il 2020, pur con mascherine e limitazioni, non ha fatto eccezione: fin dal mattino di ieri si sono registrate code e piccoli assembramenti in via Garibaldi e in via Roma, resa pedonale per consentire uno shopping più sicuro. Per evitare l’assalto al centro, la questura ha messo in atto un piano di controlli che, anche attraverso la visione della città con le telecamere fisse della centrale operativa, consente l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Tra polizia, carabinieri, vigili urbani e Guardia di Finanza, la città è sorvegliata 24 ore su 24 grazie alla presenza di 500 uomini distribuiti in quattro turni. A questi si aggiungono venti volanti di pattuglia ordinaria.

Nonostante le code di ieri di fronte alle vetrine di Lego, Zara, Louis Vuitton sottendano un buon giro d’affari, per i commercianti il momento non potrebbe essere più nero.

